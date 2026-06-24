Увековечили память

Память
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Курчумском районе, на малой родине участника Великой Отечественной войны, ветерана МВД Курмата Рахимова, открыли мемориальную доску.

фото ДП ВКО

Курмат Рахимович был легендой Восточного Казахстана. В двадцать с небольшим парень ушел на фронт. Принимал участие в освобождении Прибалтики, Белоруссии, взятии Кенигсберга. Имел боевые награды.

После войны посвятил жизнь службе в правоохранительных органах, пользовался огромным авторитетом как профессионал c безупречной репутацией и добрым сердцем. Уже на пенсии офицер почти все свободное время проводил в Совете ветеранов, вел огромную воспитательную работу со школьниками и молодежью, передавал опыт начинаю­щим сотрудникам.

Когда в областном департаменте полиции приступили к созданию музея, ветеран передал личную шинель с папахой и парадную форму. Оба комплекта сегодня представлены в главной экспозиции. Свое 100-летие неутомимый аксакал отметил поездкой в родной Курчум и встречей со школьниками. В областном центре в честь почтенного юбилея в новом районе на левом берегу Иртыша открыли мурал с портретом Курмата Рахимовича.

Этой весной замечательного человека не стало. Он прожил 102 года, до последнего дня сохраняя прекрасную память и ясный ум. Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, на днях в курчумской школе им. Юрия Гагарина прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски Курмату Рахимову. В учебном заведении действует класс «Жас сақшы», носящий имя аксакала, для юных кадетов его жизненный путь – пример мужества и верности долгу.

– Курмат Рахимович принадлежал поколению людей, для которых слова честь, долг, служение были жизненными принципами, – отметил в ходе церемонии председатель Совета ветеранов ДП ВКО Нурлыбек Удербаев. – Он умел вдохновлять окружающих своим примером, всегда оставался человеком, которого искренне уважали коллеги, друзья и земляки.

#память #ВОВ #мемориальная доска #Курмат Рахимов

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