Инновационные разработки Динмухамеда Матая и Амира Жанибека снижают износ рельсов и экономят эксплуатационные расходы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы»

Фото: пресс-служба КТЖ

Школьники из Астаны Динмухамед Матай и Амир Жанибек представили в КТЖ свой проект «Инновационные технологии стыковок железнодорожных рельсов», направленный на повышение безопасности и эффективности железнодорожной инфраструктуры.

Ученики 11 класса разработали четыре инновационных предложения в области технологии стыковки рельсов. Все решения уже получили патенты в Казахстане и поданы на международную регистрацию в Женеве. Проект был также представлен на международной олимпиаде в Нью-Йорке.

Разработки ориентированы на снижение уровня шума, износа рельсового полотна и аварийности, а также предполагают значительную экономию эксплуатационных расходов.

Руководство нацкомпании положительно оценило инженерный подход и выразило готовность оказать содействие в развитии проекта.

В рамках достигнутых договорённостей КТЖ предоставит необходимые материалы для совершенствования проекта, а также организует ознакомительную поездку на рельсосварочное предприятие в Курорт-Боровом. В рамках встречи школьники посетили центральный музей КТЖ.