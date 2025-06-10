С 19 по 22 июня артисты Казахского национального музыкально-драматического театра имени Калибека Куанышбаева выступят перед алматинской публикой с шестью спектаклями, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

В течение нескольких дней столичная труппа представит алматинским зрителям избранные спектакли из своего репертуара.

Жители города смогут увидеть трагедию Мухтара Ауэзова «Қарагөз», психологическую драму Толена Абдикова «Парасат майданы», музыкальную комедию Пьера Бомарше «Фигароның үйленуі», драму Георга Бюхнера «Войцек», сказку «Ертегі түннің әуені», а также спектакль-концерт «Кешкі 7».

Постановки будут проходить на сценах Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова и Государственного театра кукол.

Во время гастрольной поездки зрителей ждет встреча с выдающимися мастерами театра и кино. На сцене выступят заслуженные деятели Казахстана — Бакыт Исабекова, Гульбаршын Кылышбай, Боранбай Молдабаев, Нуркен Отеулов, Куандык Кыстыкбай, Нартай Сауданбекулы, а также лауреат ордена «Құрмет» Майра Омар.

Вместе с ними свое творчество представят и молодые, яркие артисты, такие как Нурсултан Есен, Ануар Бектас, Ситора Анварова, Сагыныш Нурхайдарова, Акжол Мамыр, Аяужан Малгаждарова, Бекарыс Шалкар и Маргулан Наменов и другие талантливые артисты.

Как уточняется, гастроли — значимое культурное событие, которое укрепляет творческую связь между Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева и алматинской публикой.

Театр стремится показать высокий уровень национального сценического искусства, его художественную выразительность, глубокое содержание и профессионализм актерской труппы.