Страховать ответственность владельцев ТРЦ от пожаров начнут в РК

Об этом на брифинге в СЦК рассказала зампредседателя АРРФР Мария Хаджиева, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации спикера, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям разрабатываются законодательные поправки по внедрению страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей от пожаров.
Такое страхование обеспечит возмещение пострадавшим людям от пожара в торговых центрах и крупных объектах массового пребывания людей с площадью более 2 000 квадратных метров. Законопроект также находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.
Также АРРФР продолжает работу над созданием системы защиты от катастрофических рисков. Так, в правительстве РК рассматриваются предложения по стимулированию добровольного имущественного страхования и разрабатывается комплекс мер по защите недвижимого имущества граждан от риска катастроф в регионах, подверженных стихийным бедствиям.
Ранее в Казахстанее ввели страхование ответственности медиков.