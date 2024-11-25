Страховать ответственность владельцев ТРЦ от пожаров начнут в РК

Об этом на брифинге в СЦК рассказала зампредседателя АРРФР Мария Хаджиева, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации спикера, совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям разрабатываются законодательные поправки по внедрению страхования ответственности владельцев объектов массового скопления людей от пожаров.

Такое страхование обеспечит возмещение пострадавшим людям от пожара в торговых центрах и крупных объектах массового пребывания людей с площадью более 2 000 квадратных метров. Законопроект также находится на рассмотрении Мажилиса Парламента РК.

Также АРРФР продолжает работу над созданием системы защиты от катастрофических рисков. Так, в правительстве РК рассматриваются предложения по стимулированию добровольного имущественного страхования и разрабатывается комплекс мер по защите недвижимого имущества граждан от риска катастроф в регионах, подверженных стихийным бедствиям.

Ранее в Казахстанее ввели страхование ответственности медиков.

