Страны СНГ будут сотрудничать в области санитарной охраны территорий

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Как отмечается в заключении, целью документа является ратификация соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было подписано 28 мая 2021 года в городе Минске.

Соглашение предусматривает создание условий, позволяющих сторонам проводить необходимые мероприятия по санитарной охране территорий государств-участников СНГ в отношении болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями или с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций, согласно перечню, а также товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому контролю, согласно перечням, которые определяются в соответствии с национальным законодательством и иными нормативными правовыми актами.