В рамках визита, состоявшегося по приглашению индийской стороны, глава МИД РК провел переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Стороны обсудили состояние и перспективы развития казахско-индийского стратегического партнерства. Особое внимание уделено вопросам укрепления торгово-экономических связей и создания благоприятных условий для деловых кругов двух стран.

В прошлом году товарооборот между нашими странами составил порядка 1 млрд долларов, а общий объем инвестиций из Индии в Казахстан за последние 20 лет превысил 450 млн долларов.

Мурат Нуртлеу предложил активизировать деловые контакты с целью расширения экономического взаимодействия и дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли, а также пригласил ведущие индийские компании к реализации совместных инвестиционных проектов в сфере промышленности, энергетики, транспорта и логистики.

Отмечена важность участия бизнес-кругов двух стран в развитии деловых связей. На сегодня на территории Казахстана осуществляют деятельность более 600 индийских компаний в таких сферах, как фармацевтика, добыча полезных ископаемых и производство продовольствия.

– Индия – надежный политический и торгово-экономический партнер Казахстана в Южной Азии, наши связи развиваются поступательно в конструктивном русле, – отметил глава МИД РК.

Главы внешнеполитических ведомств также сверили часы по актуальным вопросам регио­нальной и глобальной повестки дня, подтвердив готовность к дальнейшему взаимодействию в рамках ООН, СВМДА и ШОС.

Казахская сторона подчеркнула значимость дальнейшего продвижения Диалога «Центральная Азия + Индия» как важной платформы для обсуждения ключевых вопросов регионального сотрудничества.

Также глава МИД Казахстана выразил благодарность индийской стороне за поддержку и соавторство резолюции Совета Безопас­ности ООН о создании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

По итогам встречи, как отмечается в сообщении МИД РК, подписан План сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами Казахстана и Индии на 2025–2027 годы, определяющий перспективные направления дальнейшего взаимодействия.