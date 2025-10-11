Полицейские в Мангистау помогли туристам из Малайзии вернуть утерянный телефон, передает Kazpravda.kz

Фото: МВД

Восьмого октября 2025 года на трассе Жетыбай–Шетпе сотрудники роты патрульной полиции ДП Мангистауской области Нуржан Магзамов и Мейрамбек Тезекбаев во время патрулирования получили обращение от женщин, передвигавшихся на автомобиле.

Иностранные туристки, прибывшие из Малайзии для посещения достопримечательности Бозжыра, сообщили, что по дороге потеряли мобильный телефон, когда останавливались в санитарной зоне. Они знали предполагаемое место потери и обратились к стражам порядка за помощью.

Полицейские оперативно откликнулись на просьбу и, прибыв на указанное место, помогли туристкам найти утерянный телефон.

Благодаря профессионализму и внимательности сотрудников полиции личные вещи иностранок были возвращены, а туристки выразили благодарность за оказанную помощь.

Полиция напоминает: обеспечение безопасности и оказание помощи гражданам и гостям региона является одной из главных задач правоохранительных органов.