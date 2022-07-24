Стрельба в Есике: один из пострадавших скончался

Пресс-секретарь управления здравоохранения Алматинской области Ляйлим Аубакирова сообщила о смерти одного из пострадавших во время перестрелки в городе Есик Енбекшиказахского района, передает Kazpravda.kz.

По её словам, один из пострадавших поступил в больницу уже будучи в состоянии клинической смерти и все время не выходил из комы.

"В ночь на 23 июля в Енбекшиказахскую районную больницу доставили двоих мужчин, 1992 и 2004 года рождения. Оба пациента были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, у них диагностировали огнестрельные дробовые ранения и множественные травмы. Врачи провели экстренную операцию, но, несмотря на все усилия, один из госпитализированных скончался", – рассказала глава пресс-службы ведомства.

В отношении второго пострадавшего применяется интенсивная терапия. Его состояние оценивается как тяжелое.

"Медики ведут борьбу за его жизнь путем интенсивной терапии", - добавила Ляйлим Аубакирова.

Напомним, накануне в городе Есик произошла перестрелка. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых.