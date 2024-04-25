Строить дороги с учетом паводков

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Наталия Портнягина

С начала паводка на 58 автодорогах Западно-Казахстанской области зафиксировано 136 переливов и размывов.

Фото: ДЧС СКО

Как отметил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бауыржан Айтмагамбетов, за последние 50 лет дороги региона впервые пострадали настолько сильно.

По данным ведомства, в настоя­щее время ведется разработка проектно-сметной документации на строительство новых, а также переустройство существующих (на увеличение пропускной способности) водопропускных труб по 72 участкам автомобильных дорог областного и районного значения. В основном это дороги в Каратобинском, Чингирлауском и Сырымском районах. На трех автомобильных дорогах международного и республиканского значения определены семь участков, где есть риск перелива талых вод. Это пять мест с заниженной насыпью земляного полотна и два участка, где проложены водопропускные трубы диаметром не более 1 м.

Сейчас по автодорогам республиканского и областного значения, где произошли переливы и размывы, движение восстановлено. Перелив продолжается на одном участке районной дороги. Восстановлены 46 участков из 65 размытых на 23 дорогах районного значения. Нарушено сообщение с селом Актау в Чингирлауском районе, где вода размыла подходы к мосту через реку Шынгырлау. Организован временный объезд по альтернативной дороге. Восстановить данный участок намечено до 1 мая.

Также в текущем году планируется разработка ПСД на строи­тельство трех мостов.

#регионы #паводки #строительство #дороги

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