Строитель скончался от падения с высоты в Атырау
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На стройплощадке упали двое рабочих
Утром 20 января на строительной площадке жилого комплекса, расположенного в городской черте, двое рабочих упали с 5-го этажа, передает корреспондент Kazpravda.kz
В результате происшествия 43-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм.
«33-летний мужчина с различными телесными повреждениями был доставлен в областную больницу. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, по уголовному делу проводятся комплексные следственные действия», – рассказали в ДП Атырауской области.