Строитель скончался от падения с высоты в Атырау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Утром 20 января на строительной площадке жилого комплекса, расположенного в городской черте, двое рабочих упали с 5-го этажа, передает корреспондент Kazpravda.kz

В результате происшествия 43-летний мужчина скончался на месте от тяжелых травм.