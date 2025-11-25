Минтранспорта предоставит отчет в первом квартале 2026 года

Фото: пресс-служба правительства РК

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов сделал ряд поручений в рамках поставленных Главой государства задач по развитию трансграничных хабов. В частности, Министерству промышленности поручено разработать Концепцию создания СЭЗ по Индустриальному торгово-логистическому комплексу и Центру трансграничной торговли «Евразия», сообщает Kazpravda.kz

«Министерству промышленности совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами в срок до 20 декабря текущего года разработать концепцию создания СЭЗ по Индустриальному торгово-логистическому комплексу и Центру трансграничной торговли «Евразия», — отметил Олжас Бектенов.

Также он поручил Минтранспорта проконтролировать ход строительства контейнерного хаба в порту Актау, который реализуется в рамках поручений Президента по развитию транзитной и логистической инфраструктуры.

«Министерству транспорта взять на особый контроль реализацию проекта по строительству контейнерного хаба в порту Актау и доложить о результатах работы к концу 1 квартала 2026 года», — подчеркнул Бектенов.

Кроме того, глава Кабмина поручил Министерству торговли активизировать работу по поиску инвесторов для развития трансграничных хабов в рамках поставленных Главой государств задач по развитию транспортно-логистической сферы.

«Министерству торговли необходимо активизировать работу по поиску и привлечению потенциальных инвесторов для формирования и реализации совместных проектов по развитию трансграничных хабов», — распорядился Олжас Бектенов.

Контроль и координация закреплены за заместителем Премьер-министра – министром национальной экономики РК Сериком Жумангариным.