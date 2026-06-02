Заведения общепита проверят на соблюдение требований хранения газбаллонов

Правительство

На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам, МЧС и Генеральной прокуратуре усилить контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуатации газовых баллонов на объектах сферы услуг, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Особое внимание необходимо обратить на те организации сферы услуг, помещения которых пристроены или находятся в жилых домах. Акиматам, Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Генеральной прокуратурой провести проверки заведений общественного питания для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов», – отметил Олжас Бектенов.

Также он поручил усилить работу по обеспечению социальных гарантий и страховой защиты работников.

«Акиматам регионов совместно с работодателями на постоянной основе проводить работу по заключению коллективных договоров. Кроме того, должно быть обеспечено подписание договоров страхования работников от несчастных случаев, в том числе в строительной отрасли и сфере оказания услуг», – подчеркнул Премьер-министр.

Бектенов поручил министерству по чрезвычайным ситуациям взять под контроль соблюдение требований промышленной безопасности.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить четкую координацию и жесткий контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Особое внимание на исполнение и принятие мер по выданным предписаниям и замечаниям. Министерствам по чрезвычайным ситуациям, промышленности и строительства до конца года завершить работу по внедрению цифровой платформы в области промышленной безопасности («е-ТЖМ»). Министерству труда до конца года принять меры по интеграции сервисной автоматизированной системы «Охрана труда и безопасность» с информсистемами министерств здравоохранения, юстиции, чрезвычайных ситуаций, финансов и Генеральной прокуратуры», – отметил глава Кабмина.

Кроме того, он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования системы охраны труда.

«Главой государства поставлена задача полной цифровизации в сфере охраны труда и обеспечения превентивной профилактики несчастных случаев на производстве. В связи с этим, основной акцент должен быть направлен на снижение профессиональных рисков, укрепление культуры производственной безопасности и внедрение цифровых решений. В целом, необходимо усилить работу в сфере охраны труда, данный вопрос должен находиться на постоянном контроле», – отметил Олжас Бектенов.

Общая координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.

#проверка #газбаллон #общепит

