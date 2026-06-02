Заведения общепита проверят на соблюдение требований хранения газбаллонов

На заседании правительства Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам, МЧС и Генеральной прокуратуре усилить контроль за соблюдением требований безопасности при эксплуатации газовых баллонов на объектах сферы услуг, сообщает Kazpravda.kz

«Особое внимание необходимо обратить на те организации сферы услуг, помещения которых пристроены или находятся в жилых домах. Акиматам, Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с Генеральной прокуратурой провести проверки заведений общественного питания для контроля условий хранения и эксплуатации газовых баллонов», – отметил Олжас Бектенов.

Также он поручил усилить работу по обеспечению социальных гарантий и страховой защиты работников.

«Акиматам регионов совместно с работодателями на постоянной основе проводить работу по заключению коллективных договоров. Кроме того, должно быть обеспечено подписание договоров страхования работников от несчастных случаев, в том числе в строительной отрасли и сфере оказания услуг», – подчеркнул Премьер-министр.

Бектенов поручил министерству по чрезвычайным ситуациям взять под контроль соблюдение требований промышленной безопасности.

«Министерству по чрезвычайным ситуациям необходимо обеспечить четкую координацию и жесткий контроль за соблюдением требований промышленной безопасности. Особое внимание на исполнение и принятие мер по выданным предписаниям и замечаниям. Министерствам по чрезвычайным ситуациям, промышленности и строительства до конца года завершить работу по внедрению цифровой платформы в области промышленной безопасности («е-ТЖМ»). Министерству труда до конца года принять меры по интеграции сервисной автоматизированной системы «Охрана труда и безопасность» с информсистемами министерств здравоохранения, юстиции, чрезвычайных ситуаций, финансов и Генеральной прокуратуры», – отметил глава Кабмина.

Кроме того, он подчеркнул необходимость дальнейшего совершенствования системы охраны труда.

«Главой государства поставлена задача полной цифровизации в сфере охраны труда и обеспечения превентивной профилактики несчастных случаев на производстве. В связи с этим, основной акцент должен быть направлен на снижение профессиональных рисков, укрепление культуры производственной безопасности и внедрение цифровых решений. В целом, необходимо усилить работу в сфере охраны труда, данный вопрос должен находиться на постоянном контроле», – отметил Олжас Бектенов.

Общая координация закреплена за заместителем Премьер-министра – министром культуры и информации Аидой Балаевой.