Строительство ТЭЦ в Кокшетау перешло в активную фазу

Энергетика
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Особое внимание уделено экологичности будущей станции, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

В этом году в Кокшетау проведена модернизация распределительных устройств и текущий ремонт на РК-1 и РК-2, что улучшило надежность энергосистемы города. Однако ключевым событием стал переход строительства ТЭЦ в активную фазу. Об этом рассказал аким области Марат Ахметжанов на отчетной встрече с жителями областного центра.

Для реализации проекта образовано ТОО «Кокшетауская ТЭЦ». Разработчиком проектно-сметной документации станет российская компания ООО «Интер-РАО Экспорт». Для строительства ТЭЦ уже выделен участок площадью 170 га и золоотвал на 130 га. После государственной экспертизы начнутся строительно-монтажные работы.   

«Особое внимание уделено экологичности будущей станции. Планируется установка газоочистного оборудования, соответствующего мировым стандартам. Использование угольной генерации, актуальной в таких странах, как Россия, Китай и Индия, позволит обеспечить быструю поставку технологического оборудования. Кроме того, предусмотрена возможность переключения станции на газ при наличии центрального газоснабжения, что не потребует дополнительного переоборудования», - рассказал глава региона.

К слову, в сентябре этого года начаты инженерно-геологические изыскания, топографические работы и подготовка площадок для временных сооружений. Работа продолжается, и реализация этого стратегически важного проекта станет важным шагом для повышения энергонезависимости региона.

Также особое внимание уделено проектам по развитию дорожной сети города. В этом году на строительство и ремонт дорог выделено 5,9 млрд тенге. В рамках проекта проводятся работы по строительству и реконструкции дорог в микрорайоне Сарыарка, на улице Габдуллина и на участке от улицы Уалиханова до путепровода. Завершен ремонт дорог в Кокшетау и селе Красный Яр. Начато строительство подъездных дорог к двум комфортным школам в микрорайоне Сарыарка.

Вдоль озера Копа за счет спонсорских средств построена дорога высокого класса, проведено благоустройство и установлено освещение. Эта дорога значительно сократит расстояние между двумя районами города и поможет разгрузить основные улицы Кокшетау.

#ТЭЦ #энергетика #Кокшетау

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