Стройка загорелась в Астане – видео
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
20 пожарных тушат возгорание
Строящееся здание загорелось в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz
4 октября в 15:08 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о дыме с новостройки на пересечении улицы Хусейн бен Талала и проспекта Мангилик ел.
Установлено, что на 2-м этаже строящегося здания горят строительные материалы на предварительной площади 200 квадратных метров.
"Возгорание тушат 20 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.