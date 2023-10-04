Стройка загорелась в Астане – видео

Скриншот с видео: instagram.com/astanovka98/

Строящееся здание загорелось в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz

4 октября в 15:08 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на сообщение о дыме с новостройки на пересечении улицы Хусейн бен Талала и проспекта Мангилик ел.

Установлено, что на 2-м этаже строящегося здания горят строительные материалы на предварительной площади 200 квадратных метров.

"Возгорание тушат 20 человек личного состава и 4 единицы техники ДЧС Астаны. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.