Строящийся жилой комплекс загорелся в Астане

По данным ДЧС, горел битум и, предварительно, наружная обшивка.

Фото очевидцев / Kazpravda.kz

В Астане по улице Акмешит загорелся строящийся жилой комплекс, сообщает Kazpravda.kz.

По информации столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям, в 15:01 пожарные подразделения выехали на место вызова на пересечении улиц Акмешит - Сыганак.

"По прибытию было установлено, что на территории новостроящегося жилого комплекса горит битум и, предварительно, наружная обшивка. Пожар локализован в 15:17", - говорится в сообщении ДЧС.

Жертв и пострадавших нет, добавили в пресс-службе.