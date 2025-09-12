Стройматериалы по евростандарту

Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

В Шортандинском районе Акмолинской области готовят к запуску модернизированный кирпичный завод

фото из архива отдела предпринимательства района

Этот значимый инвести­цион­ный проект осуществлен силами ТОО «Бо­зайғыр». При этом заявлено, что мощность предприятия возрастет с нынешних ежегодных 5 млн штук кирпича до 120 млн! Но главное отличие нового завода в том, что это будет полностью автоматизированное производство с минимальным использованием ручного труда. На его роботизированных линиях будут трудиться не более 30 человек – в основном операторы и мас­тера по обслуживанию станков.

История кирпичного бизнеса ТОО «Бозайғыр» началась в 2010 году стараниями предпринимателя из Алматы Шатлыка Иминова. Прослышав о качест­ве акмолинской глины, он, преж­де чем взяться за выпуск, увез с собой в Алматы два мешка глины. Результат практичес­ких испытаний свойств сырья порадовал. Полученный итог оказался настолько обнадеживающим, что на свои средства в 2010 году Шатлык Иминов пост­роил на окраине села Бозайгыр небольшой заводик.

Первую продукцию выдали уже в 2011 году. В течение последующих десяти лет предприниматель занимался планомерным развитием примитивного, по его словам, произ­водства с большим объе­мом физического труда, сталкиваясь с постоянной нехваткой рабочих рук.

– Сегодняшние тенденции таковы, что молодые люди не хотят работать на физически тяжелых производствах. Поэтому выход здесь однозначно один – в создании условий, при которых производительность труда повышается за счет технологий, а не числа рабочих, – говорит Шатлык Машурович.

Подготовка к началу нового проекта длилась в течение пяти последних лет. Сначала получили разрешение на добычу глины. Лишь обеспечив сырьевую базу, начали поиск инвесторов – к проекту присоединились Берик
Дауылбаев и Ерик Муканов (ТОО «Алтын Lend»). Из общего объема инвестиций в 5 млрд тенге в произ­водство уже вложено 3,5 млрд. В текущем году взяли кредитный заем в 2,5 млрд тенге, субсидировав его через фонд «Даму».

Завод будет оснащен современным китайским оборудованием. Часть его уже доставлена. Причем, по словам Шатлыка Иминова, это новые роботизированные технологии, которые в Казахстане еще не применяются. На новом кирпичном заводе установят радиальный тип производства кирпича с передвижными печами для его обжига.

Для обеспечения предприятия сырьем имеются два карьера площадью два и 30 га. Последний способен обеспечить производство сырьем на ближайшие десять лет. К слову, отличное качество акмолинской глины оценили и китайские производители кирпича, к которым казахстанские партнеры предварительно обращались. Хотя карьер, где они ведут добычу глины сегодня, очень сложный. По словам собеседника, глина на глубине одного-двух метров может быть одного состава, а немного глубже – уже другого... Особое внимание уделяется качест­ву воды для выпуска кирпича. Для этой цели в ТОО используют только талую воду.

– Снежный покров у нас высокий, – поясняет руководитель, – поэтому паводковую воду накап­ливаем в резервуарах на месте отработанных карьеров. Смогли направлять потоки большой талой воды с полей в накопители.

Обучение заводского персонала будет организовано при поддерж­ке китайских коллег. Будущие операторы и мастера по обслуживанию станков обязательно пройдут стажировку в Китае.

География рынка сбыта для начала охватит Астану и Акмолинскую область. По словам Шатлыка Иминова, уже сейчас к их кирпичу проявляют интерес крупные застройщики, включая известную в стране строительную компанию BI Group. Представители последней уже обращались к руководству ТОО «Бозайғыр», заявив о готовности закупать продукцию большими партиями.

– Мы ведь ориентируемся на выпуск качественного полуторного и одинарного строительного керамического кирпича, – отмечает руководитель ТОО.

Средняя заработная плата на заводе сегодня 350 тыс. тенге. Есть своя столовая с бесплатным четырехразовым питанием, общежитие для приезжающих из других регионов, а также компенсация на горючее для тех, кто добирается в село Бозайгыр на своем транспорте.

Запуск нового предприятия запланирован на конец октября. В немного отдаленной перспективе – дальнейшее расширение произ­водства и выход с кирпичом на экспорт. Параллельно проводится и геологоразведка для поиска новых залежей качественной глины.

ТОО «Бозайғыр» известно в районе своей социальной ответственностью. Руководство предприятия бесплатно выделило кирпич для строительства мечети в селе Бозайгыр. Оказана помощь со строительством дома многодетной семье, у которой не было своего жилья. Кстати, дом для сельчан построили тогда всем миром, вспомнив древний обычай асара.

А когда в селе Шортанды сгорел восьмиквартирный дом, Шатлык Иминов выделил бесплатно по 5–6 тыс. штук кирпича каждой пострадавшей семье для строительства новых домов. Остальной кирпич сельчане смогли приоб­рести у него по себестоимости.

Безусловно, открытие нового кирпичного завода – значимый шаг для развития региона. И пример того, как частная инициатива задает новые стандарты качества жизни.

#инвестиции #завод #стройматериалы #кирпичный завод #Бо­зайғыр

