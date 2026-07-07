Вымогатели кошмарили студентов в Павлодарской области

Закон и Порядок

Полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сразу в двух городах области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ДКНБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории Аксу и Экибастуза.

По предварительным данным, фигуранты под угрозой применения насилия систематически требовали у граждан денежные средства.

Среди потерпевших — студенты учебных заведений и работники крупных промышленных предприятий.

В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Автомобили, использовавшиеся фигурантами, изъяты и помещены на специализированную стоянку.

— По фактам вымогательства возбуждены уголовные дела. В органы полиции доставлены 10 человек, четверо из которых арестованы. Полицией проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений, — сообщил заместитель начальника управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Диас Кадыров.

#полиция #студенты #вымогатели

Популярное

Все
Более 100 тысяч зрителей собрали масштабные Open Air-концерты в Астане
Иностранец пострадал при восхождении в горах Алматинской области
Открыты новые рейсы в Китай и Кыргызстан
Роналду не сдержал слез после последнего матча
Студенты разработали более 400 ИИ-проектов в рамках программы AI-Sana
Олжас Бектенов поручил внедрить еженедельный контроль за строительством ГПЗ
Более 6 тысяч детей получили помощь в новом травмпункте Астаны
Минэнерго планирует довести уровень доступа регионов к газу до 80%
Казахстан выиграл право на проведение 7 чемпионатов мира в 2026–2027 годах
Вымогатели кошмарили студентов в Павлодарской области
750 гвардейцев принесли военную присягу в Астане
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
В Бурабае усиливают контроль за порядком
Конституция как стратегическая опора развития страны
Открылась золотоизвлекательная фабрика
Токаев поздравил Президента Конго с Днем независимости
Токаев провел телефонный разговор с Путиным
Золотой овертайм в Семее
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Президент: развитие атомной энергетики – это гарантия энергетического суверенитета страны
Легендарный баритон: звезда по имени Ермек Серкебаев
Общее дело семьи Томановых
Два золота из Праги
Сержантскому корпусу Вооруженных сил Казахстана – 30 лет
В Карагандинской области после модернизации открылись три железнодорожных вокзала
Абсолютное право на жизнь: что закрепили в новой Конституции Казахстана
Сборная Германии проиграла Парагваю в серии послематчевых пенальти
Токаев принял президента ЕБРР
Казахстан и Исламский банк развития расширяют стратегическое партнерство
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Новый этап изучения Улуса Джучи
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в правительстве
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге

Читайте также

Число погибших в ДТП заметно снизилось в Казахстане
Алматинки представлялись социальными работниками и украли у…
Фиктивная поставка саженцев: экс-депутата подозревают в кру…
Генпрокуратура запустила работу Экспертного совета по защит…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]