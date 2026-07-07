Вымогатели кошмарили студентов в Павлодарской области

Полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории Павлодарской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сразу в двух городах области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ДКНБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории Аксу и Экибастуза.

По предварительным данным, фигуранты под угрозой применения насилия систематически требовали у граждан денежные средства.

Среди потерпевших — студенты учебных заведений и работники крупных промышленных предприятий.

В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Автомобили, использовавшиеся фигурантами, изъяты и помещены на специализированную стоянку.