Безопасность важнее лайков: в МВД обратились к казахстанским подросткам

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители напомнили юным казахстанцам о соблюдении цифровой гигиены, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

МВД напоминает: безопасность в интернете начинается с простых, но важных правил. Социальные сети помогают общаться, учиться и делиться событиями из жизни, однако открытость не должна становиться причиной риска.

Главные правила безопасности:

- Не публикуйте личную информацию: домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и другие сведения, которые могут помочь незнакомцам установить ваше местонахождение.

- Не выкладывайте фотографии и сторис с геолокацией в режиме реального времени. Лучше делиться ими после того, как покинули это место.

- Добавляйте в друзья только тех людей, которых знаете лично.

- Настройте приватность аккаунта, чтобы ваши публикации были доступны только доверенным пользователям.

- Не отправляйте незнакомым людям личные фотографии, документы и другую конфиденциальную информацию.

- Если незнакомец начинает проявлять навязчивое внимание, задает личные вопросы, сообщает, где вы находитесь, или пытается запугать вас, прекратите общение.

- Заблокируйте подозрительный аккаунт.

- Обязательно сообщите о подобных случаях родителям, законным представителям или другому взрослому, которому доверяете.

Также в ведомстве добавили, что личная безопасность важнее количества подписчиков и лайков. Ответственное поведение в цифровой среде помогает защитить личные данные и вовремя предотвратить возможные угрозы.

#полиция #соцсети #безопасность #подростки

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