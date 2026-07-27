Безопасность важнее лайков: в МВД обратились к казахстанским подросткам

Правоохранители напомнили юным казахстанцам о соблюдении цифровой гигиены, сообщает Kazpravda.kz
МВД напоминает: безопасность в интернете начинается с простых, но важных правил. Социальные сети помогают общаться, учиться и делиться событиями из жизни, однако открытость не должна становиться причиной риска.
Главные правила безопасности:
- Не публикуйте личную информацию: домашний адрес, номер телефона, название школы, расписание занятий и другие сведения, которые могут помочь незнакомцам установить ваше местонахождение.
- Не выкладывайте фотографии и сторис с геолокацией в режиме реального времени. Лучше делиться ими после того, как покинули это место.
- Добавляйте в друзья только тех людей, которых знаете лично.
- Настройте приватность аккаунта, чтобы ваши публикации были доступны только доверенным пользователям.
- Не отправляйте незнакомым людям личные фотографии, документы и другую конфиденциальную информацию.
- Если незнакомец начинает проявлять навязчивое внимание, задает личные вопросы, сообщает, где вы находитесь, или пытается запугать вас, прекратите общение.
- Заблокируйте подозрительный аккаунт.
- Обязательно сообщите о подобных случаях родителям, законным представителям или другому взрослому, которому доверяете.
Также в ведомстве добавили, что личная безопасность важнее количества подписчиков и лайков. Ответственное поведение в цифровой среде помогает защитить личные данные и вовремя предотвратить возможные угрозы.