Менеджер столичного автосалона обманом завладел двумя машинами

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Материальный ущерб от противоправных действий злоумышленника оценивается в 23 млн тенге

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице мужчина, работая менеджером по продажам в одном из автосалонов города, действуя из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием, завладел двумя автомобилями, принадлежащими жителям города, сообщает Kazpravda.kz

По информации прокуратуры Астаны, потерпевшие передали принадлежащие им автомобили Changan CS55 Plus и Toyota Camry в автосалон для дальнейшей реализации. Впоследствии мужчина сообщил владельцам транспортных средств о якобы найденных покупателях и убедил их переоформить автомобили на третье лицо, заверив, что деньги за продажу поступят через несколько дней.

После переоформления транспортных средств подсудимый распорядился полученными деньгами по своему усмотрению. В результате противоправных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму 23 млн тенге.

Гособвинитель в суде представил достаточные доказательства виновности подсудимого. В судебном заседании он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

«Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы. Гражданские иски о взыскании материального ущерба потерпевших удовлетворены. Приговор вступил в законную силу», – проинформировали в городской прокуратуре.

Там же напомнили, что совершение преступлений против собственности влечет уголовную ответственность вплоть до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества, и призвали граждан соблюдать требования законодательства.

 

#суд #мошенничество #автосалон #менеджер

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