10 новых говорящих дронов поступили на вооружение полиции в ВКО

Фото: МВД РК

Департамент полиции Восточно-Казахстанской области продолжает внедрять современные технологии для обеспечения общественной безопасности. На вооружение подразделений поступили 10 новых говорящих дронов, которые уже приступили к выполнению служебных задач, сообщает Kazpravda.kz

Первые профилактические вылеты состоялись над территориями рынков, базаров и сельскохозяйственных ярмарок. С воздуха беспилотники транслировали голосовые обращения, напоминая гражданам о необходимости соблюдать общественный порядок, быть внимательными к сохранности личного имущества и соблюдать требования законодательства.

Вместе с тем возможности новых беспилотников значительно шире. Говорящие дроны будут использоваться для обеспечения дорожной безопасности, патрулирования дворовых территорий и мест массового пребывания граждан, проведения профилактических мероприятий, а также при проведении розыскных мероприятий и мониторинге оперативной обстановки с воздуха.

Использование беспилотных технологий позволяет оперативно охватывать значительные территории, своевременно предупреждать граждан о мерах безопасности и повышать эффективность работы полицейских нарядов.

Правоохранители отмечают, что внедрение современных технологий направлено прежде всего на предупреждение правонарушений и повышение уровня общественной безопасности.