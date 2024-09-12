Субсидирование начнется в сентябре Свежий выпуск 12 сентября 2024 г. 1:32 16 Наталия Портнягина собственный корреспондент по ЗКО В текущем месяце планируется начать субсидирование маточного поголовья агроформирований двух районов Западно-Казахстанской области, где объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Животноводы южных районов области из года в год испытывают трудности с заготовкой кормов. Как отметили в областном управлении сельского хозяйства, по причине неблагоприятных погодных условий весной и летом, а также резкого роста популяции сайгаков, вытаптывающих сенокосные и пастбищные угодья, урожайность сена на юге региона в последнее время находится ниже обычных показателей и составляет в среднем около 1,8–1,9 центнера с гектара. В этой связи акиматами Бокейординского и Жанибекского районов объявлена чрезвычайная ситуация природного характера. – В соответствии с правилами планируется субсидирование маточного поголовья местных агроформирований, направленное на удешевление стоимости расходов по заготовке кормов, – прокомментировал руководитель Западно-Казахстанского областного управления сельского хозяйства Жасулан Халиуллин. – По расчетам специалистов, будет охвачено маточное поголовье агроформирований двух районов, в общей сложности это 73,7 тысячи голов КРС, 64,7 тысячи овец и 30,9 тысячи лошадей. Сумма необходимых средств составляет 2,132 миллиарда тенге. Они выделены из областного бюджета. Субсидирование начнется в сентябре. За бортом господдержки не останутся и личные подсобные хозяйства. Организован закуп сена по доступным ценам с возмещением затрат на его транспортировку. Необходимые для этого средства, 798,8 млн тенге, выделены из резерва областного бюджета. В помощь пострадавшим из двух районов, включая лесхозы, поручено выделить по 10 тыс. рулонов сена. Поскольку «электронные пастухи» показали низкую эффективность защиты от сайгаков посевов, сенокосных и пастбищных угодий, в Минсельхоз направлено предложение по субсидированию затрат на ограждения с применением железных сеток. Вынужденной мерой, практикуемой в южных районах с целью предупреждения падежа скота в ходе зимовки, в очередной раз стал его плановый забой. С крупным мясоперерабатывающим комплексом области – ТОО «Кублей» – уже проведены переговоры о начале приема скота на два месяца раньше обычного – с 24 июня. Уже забито свыше 3 500 голов КРС, более 9 600 овец и 100 лошадей. В целом по Западно-Казахстанской области на предстоящую зимовку планируется заготовить 2 022,9 тыс. тонн сена и 233,2 тыс. тонн зернофуража. Скошено свыше 3 700 тыс. га сенокосных угодий при средней урожайности 3,5 центнера на круг. С учетом кормовых остатков с прошлого года на сегодняшний день заготовлено более 1 464 тыс. тонн сена, или 72,4% от потребности. #субсидии #помощь #животноводство