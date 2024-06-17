Суд над избившим в Караганде водителя скорой помощи проведут в прямом эфире

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

«Продолжение судебного заседания по уголовному делу в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении хулиганства, сопровождающееся применением насилия в отношении водителя скорой помощи, состоится 17 июня в 11:00 часов в Караганде», – говорится в сообщении суда.

Онлайн-трансляцию судебного процесса можно посмотреть на YouTube-канале Верховного суда по этой ссылке.

Напомним, 26 января в Караганде избили водителя скорой помощи. Мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, переломами, гематомой глаза. Подозреваемый в избиении Нурболат Дакебаев был объявлен в розыск, его обнаружили 1 февраля в одной из зимовок Каркаралинского района в 200 км от Караганды.

За совершение инкриминируемого преступления максимальным наказанием является лишение свободы на срок до трех лет.

Избиение водителя скорой помощи вызвало резонанс в обществе. Депутаты потребовали провести открытый суд над ним, назначить жесткое наказание и информировать население через средства массовой информации о его ходе и итогах суда.