Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столичном межрайонном суде по уголовным делам продолжается допрос свидетелей и потерпевших, сообщает Kazpravda.kz

На судебном заседании, председатель родительского комитета НИШ Астаны Сауле Куандыкова рассказала, что доверчивые горожане собрали 901 тысячу тенге и направили эту сумму в благотворительный фонд BizBirgemiz Qazaqstan 2030 с целью поддержки граждан, пострадавших от паводков.

Сауле Куандыкова уточнила, что решение о сборе средств было связано с активной рекламной кампанией фонда. Однако после того, как появились факты, которые послужили основанием для возбуждения уголовного дела против главы фонда Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, родители учеников школы приняли решение вернуть собранную сумму и использовать её для других нужд.

«В 2024 году я являлась председателем родительского комитета НИШ физико-математического направления. У нас был сбор денег для пострадавших от паводков. Родители НИШ мне доверились. И учитывая то, что деньги ушли мне по назначению, и то, что я несла полную ответственность за эти деньги, считаю обязательным к возмещению и признанию меня потерпевшей», – пояснила она.

Напомним, в ходе судебного заседания представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщила, что предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге. А пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков.

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Ранее стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.