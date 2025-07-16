Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пенсионерка Амина Аймагамбетова обратилась в суд с требованием вернуть миллион тенге, которые она перечислила для поддержки пострадавших во время паводков, сообщает Kazpravda.kz

Как утверждает женщина, она доверилась организации Biz Birgemiz Qazaqstan 2030, поскольку название фонда создавало впечатление надежности и гарантии того, что деньги будут направлены нуждающимся людям.

«Там много объявлений выходило. Но почему-то именно название BizBirgemiz показалось нам надёжным. Подумали, что попадёт точно по назначению - вот и перечислила. Пенсионерам такие деньги нелишние», – заявила женщина.

Также она добавила, что о Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой, которые проходят по делу в качестве подсудимых, она ранее не была осведомлена и узнала об их деятельности лишь после их задержания.

Напомним, в ходе судебного заседания представитель акционерного общества «Стройконструкция», юрист Галия Исаева сообщила, что предприятие оказало финансовую поддержку благотворительному фонду Перизат Кайрат, перечислив на его счёт 200 миллионов тенге.

Также вчера по делу Перизат Кайрат вчера допросили потерпевших и свидетелей по второму эпизоду – сбору средств для жителей сектора Газа. Самое крупное пожертвование - 200 млн тенге поступило от фонда «Асар-Уме».

Ранее стало известно, что Перизат Кайрат отказалась признавать вину в суде.