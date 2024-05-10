Суд перенес заседание по делу Бишимбаева на 13 мая

Суд
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Сегодня в суде в отсутствии присяжных состоялся отбор вопросов, подлежащих разрешению судом, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

Как подтвердили в пресс-службе Верховного суда, судья по делу Бишимбаева объявила перерыв до 13 мая.

Экс-министр Куандык Бишимбаев обвиняется в истязании и убийстве своей гражданской жены Салтанат Нукеновой. Второму подсудимому – Бахытжану Байжанову ранее вручили новый обвинительный акт, поскольку прокурор отказался от части обвинений в его адрес. 

Его обвиняют в заранее необещанном укрывательстве особо тяжкого преступления.

Напомним, на судебном заседании 6 мая с последним словом выступили подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов. Свою вину обвиняемые не признают. 

 

 

 

#суд #Бишимбаев #Нукенова #Байжанов

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