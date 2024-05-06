«Могу поклясться, что не знал»: Байжанов выступил с последним словом в суде

Подсудимый напомнил некоторые обстоятельства дела, указанные в обвинительном акте.

«Я не отрицал, что ресторан был закрыт, сотрудники распущены, я поручил удалить файлы. Все это действительно произошло. Самое главное, вопрос в том, знал ли, что на тот момент произошло тяжкое преступление, причинение смерти Салтанат. Я могу поклясться, я не знал. Если бы знал, то не сделал бы ни одного из этих действий. Просто не понимал и не осознавал, что эти действия могут быть приняты, как попытка скрыть преступление. Если бы я осознанно предпринимал действия по сокрытию преступления, я бы себя не защищал, сам себя бы не простил», – сказал он.