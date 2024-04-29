Суд над Бишимбаевым: Байжанову изменят квалификацию преступления

Фото: Верховный суд

В Астане продолжается самый громкий судебный процесс года по уголовному делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, за которым следят не только в Казахстане, но и за его пределами, передает корреспондент Kazpravda.kz

Напомним, Бишимбаев обвиняется в убийстве с особой жестокостью и истязании своей гражданской жены Салтанат Нукеновой, своей вины не признает. Второй подсудимый – его родственник Бахытжан Байжанов также не признает себя виновным по вменяемым ему уголовным статьям: статье 432 «Укрывательство преступления» и статье 434 - «Недонесение о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении».

Гособвинитель Саяхат Нурбеков заявил ходатайство относительно изменения квалификации действий Байжанова. Прокурор попросил отказаться от обвинения в его отношении по статье 434 о недонесении о достоверно известном преступлении.

В свою очередь защитник Байжанова попросил 2-3 дня для обсуждения нового обвинения с подзащитным.

Судья Айжан Кульбаева отметила, что судебное разбирательство не может начаться ранее трех суток со дня вручения копии обвинительного акта.