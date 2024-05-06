«Не прошел тест Бога»: Куандык Бишимбаев обратился к присяжным

Суд
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Дана Аменова
Корреспондент

В Астане завершается судебное заседание по уголовному делу, связанному с жестоким убийством Салтанат Нукеновой. Сегодня подсудимые Куандык Бишимбаев и Бахытжан Байжанов выступили с последним словом, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Первым к присяжным обратился экс-министр нацэкономики Куандык Бишимбаев, который зачитал свою речь по листку.

Он отметил, что выбрал суд присяжных, хотя это решение было довольно непростым. Многие люди были знакомы с обстоятельствами дела из соцсетей и СМИ. Он осознавал, что с учетом развернутой информационной кампании любой из присяжных заранее будет против  него.

«Я понимаю, что вам досталась нелёгкая ноша - определять судьбу и жизнь человека. Это был мой выбор - провести суд с участием присяжных заседателей. Для меня это был непростой выбор, ибо я понимал, что, наверное, нет в нашей стране человека, который бы так или иначе не был бы знаком с этим делом. Я осознавал, что с учётом развёрнутых в соцсетях, в СМИ кампаний по разжиганию ненависти ко мне, искажения обстоятельств дела, очернения меня, моей семьи, я рискую, что любой присяжный будет заранее предубеждён против меня. Несмотря на это, я и мои защитники решили пойти на открытый для СМИ суд и с участием присяжных заседателей», – сказал Куандык Бишимбаев.

По его словам, он преследовал только одну важную для себя цель – «донести хотя бы до десяти человек правду о том трагическом вечере».

«Все в этом мире происходит не просто так, и все проходят свои испытания на этой земле. Каждый человек становится для нас испытанием. Если вы верите в высшее начало, в Бога, я верю, что он нас испытывает. Хотим мы того или нет, осознаём мы это или нет, мы каждый день проходим его тест. Тест на самые высокие нравственные ценности. В тот день, я должен сказать, в ту ночь с 8 на 9 ноября, я этот тест не прошел. Я оскорбил все лучшее, что есть во мне и каждом из людей. Я это глубоко понимаю, переживаю и раскаиваюсь, каюсь в этом каждый день. Мои действия стали причиной смерти любимого мною человека. Причиной горя для ее родителей, ее семьи и людей», – сказал подсудимый.  

Он  извинился перед теми, чьи чувства были задеты этим трагическим событием.

«Я прошу прощения у своих родителей, родных, друзей и детей. Мои ошибки омрачили их старость, принесли в их жизнь стыд, горе, тревогу и страх. Но я хочу сказать – ни мои родители, ни мои родные ни в чём не виноваты. Это только моя вина и это только моя ноша. Я твёрдо знаю, что никогда никому не желал, не желаю и не пожелаю смерти. Никогда ни в один момент того вечера я не желал смерти своей супруге, не предполагал такого исхода», – пояснил он.

Подсудимый напомнил, что был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах, который говорил, что  «чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в неё поверят люди».  По его словам, в последнее время  всё это делается с одной целью – возбудить ненависть и отклонить от объективности.

«Вы – моя единственная надежда на объективность. Спросите себя, а если бы это был не Бишимбаев на скамье подсудимых, не экс-министр, а другой обычный гражданин, было бы столько лжи, было бы столько очернения в социальных сетях, обвиняли бы этого человека в столь тяжком преступлении без убедительных на то доказательств? Нельзя быть уверенным в тех обвинениях, которые ему выдвинуты при таких сомнительных доказательствах и осудить на длительный срок» – отметил Куандык Бишимбаев, обращаясь к присяжным. 

Бишимбаев заявил, что готов понести наказание, так как виноват в причинении тяжкого вреда здоровью гражданской супруги, которое привело к ее гибели.

«Уважаемые присяжные, вы вынуждены принимать решение в условиях жесточайшего давления из соцсетей. Все это сделано искусственно, умышленно, умело организовано и оплачено. Всё это делается, чтобы сбить вас с толку, надавить на вас, на суд. Не идите на поводу ни у кого, руководствуйтесь вашей совестью, здравым смыслом и фактами. У вас есть право на своё мнение, и никто по закону не имеет права влиять на вас или заставить вас голосовать вопреки вашему мнению», –подытожил Куандык Бишимбаев. 

Он призвал присяжных быть объективными, справедливыми, гуманными, человечными судьями и подчеркнул, что от них зависит его дальнейшая судьба.

#суд #убийство #дело #Бишимбаев #Нукенова

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