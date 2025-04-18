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В Семее суд вынес приговор учителю НВП, изнасиловавшему школьницу, сообщает собственный корреспондент Kazpravda.kz по области Абай

По данным специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Абай, в конце июля прошлого года учитель НВП одной из школ города, находясь в салоне автомобиля, «с применением насилия совершил изнасилование школьницы».

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, 20 ноября 2024 года распространилась информация, что в Семее по подозрению в изнасиловании восьмиклассницы задержали 32-летнего учителя начальной военной подготовки. Подозреваемый был арестован.

По словам бывшего руководителя Отдела образования Семея Биржана Булабаева, учитель работал в школе преподавателем НВП с 2022 года. На период следственных мероприятий был отстранен от работы.