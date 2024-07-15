Суд во Флориде закрыл уголовное дело в отношении Трампа

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Федеральный суд Южного округа штата Флорида постановил отклонить все обвинения по делу бывшего президента США Дональда Трампа о ненадлежащем хранении секретных документов. Соответствующее решение опубликовано в электронной базе инстанции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

В постановлении судьи Эйлин Кэннон указывается, что обвинения против Трампа снимаются в связи с тем, что «назначение специального прокурора Джека Смита нарушило положение о назначениях Конституции США».

Напомним, на экс-президента США было совершено покушение во время его предвыборного выступления в штате Пенсильвания.

Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.

ФБР обнародовало имя стрелявшего в Трампа. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания.