Защитник Бишимбаева потребовал отвод судье

В связи с этим присяжных удалили из зала суда, а трансляцию процесса по уголовному делу Куандыка Бишимбаева приостановили, передает корреспондент Kazpravda.kz

Скриншот видео

Напомним, перед началом заседания суда Бишимбаев обратился к суду с просьбой дождаться двух его опаздывающих защитников – Назкен Кусаинову и Лейлу Рамазанову. Однако судья Айжан Кульбаева отказала, отметив, что они могут присоединиться к процессу после перерыва.

Далее, в ходе процесса, когда суд отклонил возражения стороны защиты относительно оглашения протоколов показаний одного из свидетелей, адвокат подсудимого Ерлан Газымжанов заявил об отводе судье.

«Позвольте мне тогда заявить в Ваш адрес отвод», - сказал он.

По его словам, оглашать документ в суде можно только в случае, если свидетели действительно не могут явиться в суд. Суд попросил удалиться присяжных.

«Согласно статье 650 Уголовно-процессуального кодекса, имеются вопросы права, которые рассматриваются в отсутствии присяжных заседателей и в их компетенцию не входят. Учитывая, что судебный процесс транслируется онлайн, по телеканалам показывается... », – заявила судья Айжан Кульбаева до момента прекращения трансляции.

Напомним, ранее гособвинитель зачитала рапорт следователя, в котором отмечалось, что «Бишимбаев намеренно затягивает досудебное расследование.