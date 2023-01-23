Суд запретил СМИ писать о процессе по делу Боранбаева

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В Сарыаркинском районном суде Астаны продолжается процесс по делу бизнесмена Кайрата Боранбаева. Суд постановил запретить журналистам писать материалы до оглашения приговора, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Суд постановил запретить представителям СМИ применение в зале судебного заседания аудио-видеозаписи. Данное решение обжалованию не подлежит», - сказала судья Назгуль Бапакова.

Позже она добавила, что «поскольку уголовное дело рассматривается в открытом судебном заседании, разрешается только присутствовать и слушать, вести какие-либо записи».

На уточняющий вопрос адвокатов о том, могут ли журналисты на основе своих заметок писать материалы, судья ответила, что «писать материалы нельзя до оглашения приговора».

Мотивировали такое решение тем, что «некоторые журналисты на своих личных аккаунтах в социальных сетях выложили видеозаписи с фрагментами судебного процесса». Причем, как отметила судья, «путем монтажа к видеозаписи наложены субтитры с оценочными суждениями, которые, после замечания председательствующего в суде, были удалены из аккаунта».

«Свидетели обратились в суд с заявлением о том, что они против того, чтобы их персональные данные и показания в суде распространялись в СМИ. В СМИ без согласия свидетелей распространяются их персональные данные, что нарушает положение статьи 10 Закона РК «О персональных данных и их защите». Своими субъективными суждениями журналисты пытаются заранее сформировать негативное общественное мнение о судебном следствии, что недопустимо по закону», - заявила судья.

Напомним, в марте 2022 года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование уголовного дела по факту хищения денег в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. По подозрению в совершении данного преступления был арестован Кайрат Боранбаев.

В сентябре 2022 года АФМ завершило расследование уголовного дела по обвинению учредителей ТОО «АзияГазЧунджа» Кайрата Боранбаева и Романа Наханова, а также бывшего заместителя председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Тайыра Жанузақ по фактам хищения 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денег, добытых преступным путем.

23 декабря Генеральная прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

30 декабря в Астане начался суд по данному делу.