Суперкомпьютер обновил список фаворитов ЧМ-2026

ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta опубликовал свежий прогноз на победителя чемпионата мира-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера

Фото: @fifa

Главным фаворитом является Франция с показателем 27,62%. При этом до старта 1/8 финала её шансы на успех составляли 28,89%.

На второй строчке оказалась Испания (21,54%), а на третье место поднялась Англия (17,06%).

Аргентина (15,9%) упала со второй на четвертую строчку.

Следом располагаются сборные Норвегии - 6,50%, Марокко - 4,04%, Бельгии - 3,86%, а также Швейцарии - 3,46%.

Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026:

10 июля, 01:00

Франция - Марокко

11 июля, 00:00

Испания - Бельгия

12 июля, 02:00

Норвегия - Англия

12 июля, 06:00

Аргентина - Швейцария

#футбол #суперкомпьютер #фавориты

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