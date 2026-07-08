Суперкомпьютер обновил список фаворитов ЧМ-2026

Суперкомпьютер Opta опубликовал свежий прогноз на победителя чемпионата мира-2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Спорт Шредингера
Главным фаворитом является Франция с показателем 27,62%. При этом до старта 1/8 финала её шансы на успех составляли 28,89%.
На второй строчке оказалась Испания (21,54%), а на третье место поднялась Англия (17,06%).
Аргентина (15,9%) упала со второй на четвертую строчку.
Следом располагаются сборные Норвегии - 6,50%, Марокко - 4,04%, Бельгии - 3,86%, а также Швейцарии - 3,46%.
Расписание матчей 1/4 финала ЧМ-2026:
10 июля, 01:00
Франция - Марокко
11 июля, 00:00
Испания - Бельгия
12 июля, 02:00
Норвегия - Англия
12 июля, 06:00
Аргентина - Швейцария