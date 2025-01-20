Светофорами Караганды будет управлять искусственный интеллект

Цифровизация,Автодороги,Искусственный интеллект
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Венера Баталова
корреспондент

Ожидается, что новая система поможет улучшить трафик и сократит дорожные пробки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

До марта этого года все дорожное движение Караганды перейдет на систему «Умный светофор», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Тelegram-канал Патриот

Как сообщил начальник управления полиции Караганды Шахназар Салин, в регионе зарегистрировано более 200 тысяч автомобилей, и с каждым годом их количество растет.

Ожидается, что новая система поможет улучшить трафик и сократит дорожные пробки, чтобы автовладельцы меньше времени проводили в ожидании зеленого сигнала светофора.

Аким Караганды Мейрам Кожухов пояснил, что разгрузить дороги в часы пик поможет искусственный интеллект. ⠀

«На сегодня искусственный интеллект внедрен. Сейчас приходит последнее оборудование на оставшиеся светофоры, идет настройка. Мы уже сейчас имеем настройку по седьмой магистрали и по улице Таттимбета. И настраиваем проспект Бухар-жырау», – сообщил он.

#Караганда #ИИ #светофоры

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