Сервис «Закон и порядок» обновили в приложении eGov Mobile

Он был запущен с июня 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мобильном приложении eGov Mobile проведено масштабное обновление сервиса «Закон и порядок». Теперь он представляет собой единую цифровую витрину, объединяющую госуслуги, цифровые сервисы и материалы в сфере правоохранительной деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО «НИТ»

В обновленных разделах пользователям доступны государственные услуги, сервисы по вопросам защиты персональных данных и профилактики правонарушений, а также информационные материалы и сервисы от Генпрокуратуры РК.

В первом разделе пользователям доступны цифровые сервисы:

«102» по подаче обращений в полицию, где можно сообщить о происшествии, бытовом насилии, ДТП, о нарушениях ПДД и др.;

Nomad Guard для проверки фактов утечки персональных данных;

Naqty Оnim для проверки маркировки товаров;

Отказ от займов и микрокредитов и другие цифровые решения.

Все указанные сервисы перенесены из раздела «Сервисы» в eGov mobile и доступны в обновленной витрине «Закон и порядок».

Далее представлены наиболее востребованные госуслуги в сфере правоохранительной деятельности, включая получение справки о наличии либо отсутствии судимости, проверка запрета на выезд за рубеж, выдача сведений о совершении лицом коррупционного преступления, поиск и оплату административных штрафов и т.д.

Отдельный раздел включает информационные материалы и цифровые сервисы Генпрокуратуры РК. В разделе представлены материалы по правовой статистике, сервис поиска без вести пропавших лиц, инструмент для проверки регистрации заявления о правонарушении и другие информационные инструменты.