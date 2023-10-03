Светоотражающий элемент разработал второклассник из Костаная

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Изобретение будет рекомендовано для использования на рюкзаках и верхней одежде учеников.

Фото: polisia.kz

В Костанае ученик 2-го класса разработал светоотражающий элемент. Рисунок в виде енота школьник предлагает использовать для безопасности детей-пешеходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Отмечается, что полицейские поддержали идею ученика Ерасыла Шакибаева и этот элемент будет рекомендован для использования на рюкзаках и верхней одежде учеников.

Сам второклассник учится в школе №17 города Костанай. Идея рисунка пришла к нему вместе с девизом "Пешеход, засветись!"

Отец школьника Канат Шакибаев рассказал, что сын стал участником конференции по безопасности дорожного движения, которая проходила при поддержке сотрудников полиции в школе. Для этой конференции и был придуман данный фликер. Сам рисунок помогали разработать родители ученика.

"Изображение фликера выбрано не случайно. Дети любят животных, а водителям он будет виден издалека", – считает Ерасыл.

В ДП Костанайской области отметили, что идея школьника поможет сделать дороги безопаснее. Это один из самых простых, но эффективных способов, с помощью которого пешеходы, а также другие участники дорожного движения, могут быть более заметными на дороге в темное время суток, а значит и более защищены.

В 17 школе данный элемент уже активно используется для учеников младших классов и среднего звена, добавили в МВД.

 

#ПДД #изобретение #светоотражающий элемент #второклассник

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