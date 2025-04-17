Свыше 140 млн тенге выплачено в ЗКО к 80-летию Победы

День Победы
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Портнягина Наталья
собкор по Западно-Казахстанской области

Восемь ветеранов получили по 5 млн тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным управления координации занятости и социальных программ ЗКО, в этом году к 9 мая оказана единовременная социальная помощь 2050 получателям.

На сегодня в ЗКО девять здравствующих инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Восемь из них получили по 5 млн тенге. Одна участница войны проживает в медико-социальном учреждении на полном гособеспечении.

По 120 тысяч тенге выплачено жителю ЗКО, работавшему в Ленинграде в период блокады города, бывшему вольнонаемному Советской Армии и 4 лицам из категории несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто.

Соцпомощь в размере 50 тысяч тенге получили 101 западноказахстанка, как жена участника ВОВ или приравненное к этой категории лицо, а также 1 936 работавших в тылу.

#выплаты #День Победы #ВОВ

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