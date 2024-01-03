Свыше 1400 единиц техники убирают снег в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, силами подметально-уборочной техники ночью производится сгребание снега по магистральным улицам.

Уборка ведется на дорогах, пешеходных зонах и других местах общего пользования, надземных переходах и тротуарах, велосипедных дорожках и остановках общественного транспорта.

«С начала текущего зимнего периода из Астаны вывезено свыше 920 тысяч кубометров снега. Работа продолжается. В ночное время в уборке задействовано свыше 1400 единиц спецтехники и более 260 дорожных рабочих. По прогнозу синоптиков, 3 января в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -20-22°С, днем -13-15°С. В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега», — добавили в городской администрации.

Также в столичном акимате призвали водителей снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.