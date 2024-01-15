Свыше 2 500 дорожных рабочих вышли на уборку снега в Астане

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Аменова Дана
Корреспондент

В столице за последние несколько дней выпало большое количество осадков, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации столичного акимата, в условиях обильного снегопада коммунальные службы города работают в усиленном круглосуточном режиме. С утра 15 января в снегоуборочных работах задействовано более 2 500 дорожных рабочих.

«На дневную смену по очистке города от снега и наледи вышли 2 526 дорожных рабочих и более 1 600 единиц спецтехники. За ночь на 15 января коммунальные службы вывезли из столицы почти 30 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 169 большегрузов. Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны 154 134 рейсами вывезено свыше 2,1 млн кубометров снега»,— уточнили в городской администрации.

Также в акимате добавили, что в Астане действует несколько снежных полигонов. Все они оборудованы системой считывания номерных знаков самосвальной техники, видеонаблюдением и освещением. 

 

#Астана #акимат #уборка снега #дорожные рабочие

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