Свыше 44 тысяч кубометров снега вывезли из столицы за ночь

С утра 29 января в снегоуборочных работах в столице заняты более 2,5 тысяч дорожных рабочих. Коммунальные службы в городе работают в круглосуточном усиленном режиме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, с утра 29 января в уборке улиц города от снега и наледи задействованы свыше 2,5 тысяч дорожных рабочих и почти 1,5 тысяч единиц спецтехники.

"За прошедшую ночь из города вывезли больше 44 тысяч кубометров снега, что равно объему 3,3 тыс. большегрузов. Всего за зимний период из столицы собрано и вывезено 3,1 млн кубометров снега, для чего на полигоны совершено почти 231 тысяча рейсов грузовых машин", – отметили в акимате.

Эти выходные в столице выдались снежными. Синоптики «Казгидромета» 29 января прогнозируют в Астане небольшой снег, переменную облачность и временами туман. Температура воздуха днем опустится до 12-14 градусов мороза.