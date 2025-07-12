Свыше 45 млрд тенге инвестиций привлечено на развитие рыбного хозяйства РК за четыре года

Сельское хозяйство
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В Казахстане торжественно отмечается профессиональный праздник — День работников рыбного хозяйства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Рыбная отрасль играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, обеспечивая продовольственную безопасность, занятость населения и устойчивое использование водных биологических ресурсов.

На сегодня праздничные мероприятия проходят во всех регионах страны.

Для поздравления тружеников рыбной отрасли Атыраускую область посетил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, который зачитал поздравление от имени Премьер-Министра РК Олжаса Бектенова, адресованное ветеранам и работникам отрасли. За добросовестный труд лучшие сотрудники награждены ведомственными наградами.

Так, по Западному региону почетным званием «Балық шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қызметкері» были награждены 3 человека, нагрудным знаком «Балық шаруашылығы саласындағы мінсіз кызметі үшін» - 8 и Почетной грамотой министра сельского хозяйства – 11.

В целом по республике почетным званием «Балық шаруашылығы саласының еңбек сіңірген қызметкері» награждены 13 человек, нагрудным знаком «Балық шаруашылығы саласындағы мінсіз кызметі үшін» - 21 и Почетной грамотой министра сельского хозяйства – 25.

Вице-министр также принял участие в открытии нового ангара Дамбинского отдела Жайык-Каспийской рыбной инспекции, а также принял участие в церемонии вручения ключей от закупленных новых автомобилей и специальной техники для рыбной инспекции.

В рамках празднования профессионального праздника, в регионе прошли соревнования по спортивно-любительскому рыболовству, организована ярмарка, на которой была выставлена продукция местных производителей, проведена церемония парада судов и выпуск молоди осетровых видов рыб в естественные водоемы.

Необходимо отметить, что в восьми межобластных бассейновых инспекциях рыбного хозяйства и других организациях рыбной отрасли Казахстана трудится более 12 тысяч человек. В водоемах общей площадью свыше 3 млн га на сегодня обитает более 70 видов рыб. В стране осуществляют свою деятельность 1340 субъектов рыбного хозяйства.

С 2021 по 2024 годы в развитие отрасли привлечено свыше 45 млрд тенге инвестиций. Вылов рыбы из рыбохозяйственных водоемов ежегодно составляет более 45 тысяч тонн, основная доля которого приходится на Атыраускую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Кызылординскую области.

Существенное внимание уделяется борьбе с браконьерством. За последние годы на укрепление материально-технической базы инспекций направлено 1,5 млрд тенге, закуплено 47 автомобилей и 10 единиц водного транспорта.

Развитие аквакультуры демонстрирует устойчивый рост. За последние пять лет объём выращиваемой рыбы увеличился в 2,6 раза — с 6,9 тыс. до 18,2 тыс. тонн. В стране насчитывается более 600 рыбоводных хозяйств, обеспечивающих работой порядка 2 тысяч человек. Лидерами в этом направлении являются Туркестанская, Жамбылская, Алматинская и Восточно-Казахстанская области. В хозяйствах выращиваются такие виды рыб как сазан, карп, белый амур, толстолобик, осетровые, форель, пелядь, сом и тилапия.

Работают 72 рыбообрабатывающих предприятия, суммарная мощность которых превышает 100 тыс. тонн в год. Из них 20 ориентированы на экспорт выпускаемой продукции в страны ЕС. В 2024 году экспортировано 23,4 тыс. тонн рыбной продукции на сумму 74,7 млн долларов США.

#сельское хозяйство #АПК #рыбное хозяйство #День работников рыбного хозяйства

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