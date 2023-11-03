Свыше 6 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам

С начала года госинспекторами труда защищены права более 21 тыс. работников

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 1 ноября государственными инспекторами труда на 915 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 24 тыс. работниками на сумму более 6,2 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По информации ведомства, руководителям этих предприятий выдали 1 218 предписаний, обязательных для исполнения. Кроме того их оштрафовали на сумму более 169,3 млн тенге.