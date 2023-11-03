Свыше 6 млрд тенге задолжали казахстанские предприятия своим работникам

Культура и общество
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Искакова Айдана
корреспондент

С начала года госинспекторами труда защищены права более 21 тыс. работников

Фото: Kazpravda.kz

По состоянию на 1 ноября государственными инспекторами труда на 915 предприятиях республики выявлена задолженность по заработной плате перед 24 тыс. работниками на сумму более 6,2 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По информации ведомства, руководителям этих предприятий выдали 1 218 предписаний, обязательных для исполнения. Кроме того их оштрафовали на сумму более 169,3 млн тенге.

"В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности по заработной плате, защищены права более 21 тыс. работников. Им выплачено 5,3 млрд тенге", - отметили в пресс-службе МТСЗН РК.

#штраф #долг #наказание #зарплата #предприятия

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