Свыше сорока новых водохранилищ построят к 2030 году

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Асель Катранова

Особую актуальность каждой весной во время паводков приобретают вопросы, касающиеся управления водными ресурсами и обеспечения безопасности. Вот и в эти дни, как сообщили на брифинге в СЦК вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров и официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, все профильные организации работают в усиленном режиме.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщил Нурлан Алдамжаров, на сегодня в стране насчитывается 405 водохранилищ. Тем не менее их катастрофически не хватает. Поэтому к 2030 году планируется возвести 42 новых стратегически важных объекта в Кызылординской, Жамбылской, Акмолинской, Восточно- и Западно-Казахстанской областях, других регионах.

– Сейчас, во время паводков, представители Министерства водных ресурсов и ирригации усиленно работают по многим направлениям. В числе приоритетных задач – переговоры с коллегами из соседних стран: России, Китая, Кыргызстана и Узбекистана. Создана и работает казахстанско-российская группа, которая ежедневно обменивается информацией о пропуске паводковой воды, состоянии гидросооружений и водных объектов. Такое взаимодействие продолжится до завершения паводков. С коллегами из Поднебесной у нас действует соглашение об экстренном уведомлении о стихийных бедствиях на трансграничных реках. С представителями из Узбекистана и Кыргызстана обсуждаем вопросы по рекам Сырдарье, Шу и Таласу, – сообщила Молдир Абдуалиева.

Не меньший фронт работы у специалистов профильного ведомства внутри страны, особенно сейчас, в паводкоопасный период.

– В прошлом году паводковую воду грамотно распределили, нап­равили в водоемы и собрали ее для аграриев, полностью обеспечив тех ресурсами для полива. Нынче по поручению министра водных ресурсов и ирригации паводковую воду уже начали направлять в озера в Западно-Казахстанской области. Так, к примеру, филиал «Казводхоза» направляет воду, собранную в Пятимарском водохранилище, в водоемы, расположенные в нижнем течении реки Кушум. Остальные регионы пока работают в режиме накопления. Всего с 1 февраля по сегодняшний день в водохранилищах страны удалось собрать 1,7 миллиарда кубометров паводковых вод, – уточнила официальный представитель министерства.

Отдельно Молдир Абдуалиева остановилась на вопросе ремонта гидросооружений. По ее словам, впервые за 58 лет проведена реконструкция Кировского водохранилища в Западном Казахстане. На сегодня там планируют построить водохранилища на реках Большой и Малый Узень, реконструировать Битикское, Донгулукское и Пятимарское водохранилища. Второе «рождение» также празднует Актюбинское водохранилище, которое реконструировали впервые за 36 лет.

– Костанайский филиал «Казводхоза» провел ремонтные работы на Верхне-Тобольском, Каратомарском и Амангельдинском водохранилищах. Сейчас готовятся документы для масштабной реконструкции Верхне-Тобольского водохранилища и Албарбогетской плотины. Для того чтобы предуп­редить нынешние паводки, на гидросооружениях в 13 областях проведены ремонт гидротехнических сооружений, очистка каналов и берегоукрепительные работы.

Например, в Акмолинской облас­ти отремонтировали Чаглинское и Селетинское водохранилища и системы лиманного орошения «Алва». В области Абай возведена защитная дамба Чарского водо­хранилища. В Северном Казахстане выполнены берегоукрепительные работы на Сергеевском гидроузле, привела сведения эксперт, отметив, что по итогам проведенных визуальных обследований гидротехнических сооружений на сегодня восстановлены 74 объекта, 46 находятся в стадии ремонта, по 18 разработана проектно-сметная документация.

Для снижения риска подтопления проводятся работы по увеличению пропускной способности реки Есиль. В Карагандинской и Костанайской областях приток в водохранилища небольшой, поэтому они накапливают воду, а сброс осуществляется только для санитарных нужд.

На водохранилищах Актюбинской и Западно-Казахстанской областей пик половодья уже миновал, обстановка на всех сооружениях стабильная.

#строительство #СЦК #водохранилища #гидротехнические сооружения

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