Сын земли Кокше Статьи 19 февраля 2024 г. 0:30 0 Раушан Утеулина О талантливом акыне-импровизаторе, жыршы, кюйши Кокене Шакееве, вложившем много сил и энергии в сохранение и развитие айтыса, вспоминали на творческой встрече. фото пресс-службы городского отдела культуры В библиотеке села Красный Яр собрались взрослые и юные почитатели таланта яркого златоуста – акыны, студенты и школьники, представители общественности. Совершенно ясно, что помнят своего выдающегося земляка взрослые кокшетаусцы, знает его творчество молодое поколение, ведь сам Кокен Шакеев, где бы ни выступал, ни состязался, всюду с гордостью воспевал любимый Кокшетау. Айтыскер был участником более 30 айтысов, в том числе и республиканских. Все, кто общался с выдающимся акыном, были наслышаны об этом интересном и талантливом человеке, обладающем притягательной энергетикой, отмечали, что был он отзывчивым, готовым протянуть руку помощи. Родился наш именитый земляк 16 марта 1924 года в Северо-Казахстанской области. Поэтическим творчеством увлекся с 13 лет. Прибавив себе два года, юный Кокен ушел на фронт. За храбрость паренек из Казахстана удостоился ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и других. И на фронте неизменной спутницей айтыскера была небольшая складная домбра. Первая известность пришла к нему с победами на областных и республиканских айтысах. Вскоре его начинают называть уже мастером-импровизатором. Выпустил он и сборники стихов «Көкшетаудың ұлымын», «Көкшем менің». Известно, что Кокен Шакеев не жалел времени на поиск и взращивание молодых акынов. В Кокшетау и сегодня работает Школа акынов им. Кокена Шакеева. Среди горожан, кто в свое время с гордостью называл и продолжает сегодня называть себя учениками мастера, известные не только в регионе, но и в республике акыны Тыныштык Шаменов, Жумабай Есекеев, Иран Таскара, Кудайберли Мырзабек. Воспоминания об акыне людей, знавших его лично, учеников и родственников перемежались песнями и стихами, посвященными ему творческой молодежью. Услышь он их сегодня, наверняка возликовала бы душа поэта: не скудеет на таланты земля Кокше! Мероприятия к 100-летию Кокена Шакеева будут продолжаться в регионе в течение года. А ключевым аккордом всех встреч, конечно же, станет международный айтыс, который соберет своих почитателей в Кокшетау. #память #акын #кюйши #творческая встреча #Кокен Шакеев