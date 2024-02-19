Сын земли Кокше

В библиотеке села Красный Яр собрались взрослые и юные почитатели таланта яркого златоуста – акыны, студенты и школьники, представители общественности. Совершенно ясно, что помнят своего выдающегося земляка взрослые кокшетаусцы, знает его творчество молодое поколение, ведь сам Кокен Шакеев, где бы ни выступал, ни состязался, всюду с гордостью воспевал любимый Кокшетау. Айтыскер был участником более 30 айты­сов, в том числе и республиканских.

Все, кто общался с выдающимся акыном, были наслышаны об этом интерес­ном и талантливом человеке, обладаю­щем притягательной энергетикой, отмечали, что был он отзывчивым, готовым протянуть руку помощи.

Родился наш именитый земляк 16 марта 1924 года в Северо-Казахстанской области. Поэтическим творчеством увлекся с 13 лет. Прибавив себе два года, юный Кокен ушел на фронт. За храб­рость паренек из Казахстана удостоился ордена Отечественной войны II степени, медалей «За отвагу», «За боевые заслуги» и других. И на фронте неизменной спутницей айтыскера была небольшая складная домбра.

Первая известность пришла к нему с победами на областных и республиканских айтысах. Вскоре его начинают называть уже мастером-импровизатором. Выпустил он и сборники стихов «Көкшетаудың ұлымын», «Көкшем менің».

Известно, что Кокен Шакеев не жалел времени на поиск и взращивание молодых акынов. В Кокшетау и сегодня работает Школа акынов им. Кокена Шакеева. Среди горожан, кто в свое время с гордостью называл и продолжает сегодня называть себя учениками мас­тера, известные не только в регионе, но и в республике акыны Тыныштык Шаменов, Жумабай Есекеев, Иран Таскара, Кудайберли Мырзабек.

Воспоминания об акыне людей, знавших его лично, учеников и родственников перемежались песнями и стихами, посвященными ему творческой молодежью. Услышь он их сегодня, наверняка возликовала бы душа поэта: не скудеет на таланты земля Кокше!

Мероприятия к 100-летию Кокена Шакеева будут продолжаться в регионе в течение года. А ключевым аккордом всех встреч, конечно же, станет международный айтыс, который соберет своих почитателей в Кокшетау.