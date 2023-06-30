Сына подозревают в смертельном избиении пожилого отца в Атырауской области
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В Атырауской области полиция расследует смертельное избиение пожилого мужчины, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, трагический случай произошел в Индерском районе.
В ходе ссоры 38-летний сын нанес побои своему 64-летнему отцу, от которых пожилой мужчина скончался.
«По факту проводится досудебное расследование по части 3 уголовной статьи 106, предусматривающей наказание за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека. Подозреваемый арестован и помещен под стражу», – проинформировали в пресс-службе ДП региона.