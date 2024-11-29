Сюда приходят с цветами

День Победы
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В селах Уланского района к 80-летию Победы реконструируют памятники погибшим землякам.

фото автора

Примером может служить село Ук­раинка, знаменитое крупным животноводческим комплексом «Восток-Молоко». Еще в советское время здесь установили обелиск павшим воинам. Такие типовые проекты были в ходу во всех уголках бывшей огромной страны: скромная стела, небольшой сквер, вымощенный бетонными плитами, аллея. Здесь школьники проводили Вахты памяти, сюда 9 Мая сельчане шли с цветами.

В Украинке за мемориалом продолжали следить даже после развала совхоза. В 2016 году в День Победы областной музей-заповедник без тени сомнений организовал здесь передвижную фотовыставку «Мы помним. Мы гордимся!». Специалисты с удивлением отмечали ухоженность сельского уголка. Тем не менее в корпорации «Восток-Молоко», на которой держится весь населенный пункт, решили: памятник пора обновить. Вместе со старожилами на предприятии подобрали эскиз. В 2023-м мемориальный комплекс после реконструкции торжественно открыли. Скульпторы установили мраморные плиты с именами павших в Великой Отечественной войне сельчан, сделали современное освещение, озеленение. Кроме того, село украсил бюст героя войны Трофима Клименко – комбата, отличившегося при освобождении запада Украины и юго-востока Польши. Земляки увековечили его память в год столетнего юбилея.

По данным Восточно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея, всего высшей награды Золотой Звезды были удостоены девять уроженцев Уланского района. Среди них Толеген Тохтаров, Степан Борозенец, Изгутты Айтыков, Николай Лут и другие. В уланском селе Асубулак родился и вырос Халық Қаһарманы, легендарный партизан Касым Кайсенов, именем которого сегодня назван административный центр района.

– Время войны было очень тяжелым, – рассказала знаток местной истории, старожил Украинки Галина Нарышева. – Я от своей мамы слышала, что первых трактористов в деревне называли летчиками – они ходили в кожаных черных куртках, таких же кепках и очках. Но когда мужчины ушли на фронт, управляться с «Фордзонами» и ЧТЗ (Челябинский тракторный завод) пришлось девчатам. Они заливали горючее, пахали, сеяли пшеницу. Весь хлеб шел на нужды войны.

В школьном музее собраны воспоминания пенсионеров о военном детстве. В классах сельской школы в те годы не было тетрадок, не было бумаги. Учителя вручную делали разлиновку на газетах и книгах, чтобы все-таки научить первоклашек писать. На 25–30 учеников приходилось по пять-шесть учебников. В школе было настолько холодно, что замерзали чернила. Летом педагоги вместе с детьми заготавливали на зиму кизяк – ни дров, ни угля в степном селе не было. Много работали в поле: собирали колоски, вручную закидывали урожай для обмолота в барабаны, зерно скидывали лопатами в бурты. Косили сено, сгребали солому.

Каждый год в День Победы возле обелиска собирается все село. Звучат песни военных лет, дымятся казаны с солдатской кашей, молодежь устраивает спортивные соревнования.

– Заметьте, из нашей Украинки люди не уезжают, – отметила Галина Алексеев­на. – Здесь любят свою малую родину, дорожат ее историей.

В этом году похожую реставрацию памятника запланировали также в соседнем селе Донском. Спонсором выс­тупило местное сельскохозяйственное предприятие. Судя по эскизам, обелиск также получит дополнительное оформ­ление из мраморных плит с именами фронтовиков, красивую аллею с освещением, новый тротуар. Как заметил глава ТОО Анатолий Барков, у сельчан должно быть место, где они в главный майский день могут собраться и возложить цветы в благодарность за Победу.

Всего участниками Великой Отечественной войны стали почти 90 тыс. восточноказахстанцев. Половина из них не вернулись из боя.

#село #память #День Победы #ВОВ #Украинка

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