Такие крутые, как в кино

В Коксуском районе в День знаний отпраздновали сразу два новоселья. В селах Бескайнар и 10 лет Казахстана сдали в эксплуатацию построенные с нуля современные и просторные школы на 120 мест каждая.

До этого дня Бескайнарская средняя школа располагалась в приспособ­ленном здании 1972 года постройки. Дети ютились в маленьких комнатах, а спортзал заменяли два соединенных кабинета, вспоминает педагог-ветеран Бибигуль Барибаева, обходя большие классы с интерактивными панелями, компьютерами, яркой и удобной мебелью. Радость педагогов разделяют и 140 учеников, которые отныне смогут ставить эксперименты в оборудованных лабораториях, развивать таланты в специальных мастерских для мальчиков и девочек, посещать пришкольную библиотеку и обедать в уютной столовой. На строительство этой школы из областного бюджета было выделено порядка 1 млрд 200 млн тенге.

Не менее рад новому учебному году 81 ученик из села 10 лет Казахстана, переступивший порог новой средней школы им. Р. Толкынбекулы. Ее ребята сравнивают теперь с учебными заведениями «как из фильмов»: 18 стильно оформленных классов, три мультимедийных кабинета и столько же лабораторий соответствуют всем современным стандартам. Есть теперь здесь спортивный и актовый залы, которых раньше в старом приспособленном здании не было.

Стоит подчеркнуть, что при школах будут действовать мини-центры, рассчитанные на 25 детей. Также на их территориях построены футбольные стадионы, хоккейное поле, игровые и воркаут-площадки. Помимо того, что в новых зданиях созданы все условия для качественного и интересного процесса обучения, оборудованы они и системой видеонаблюдения для безопас­ности ребят.

В июне прошлого года стартовал капитальный ремонт средней школы № 49 села Сарыозек Кербулакского района. На эти цели было направлено 727 млн тенге. И вот, 1 сентября обновленное учреждение распахнуло двери, встретив 878 учеников 48 светлыми и просторными классами, укомплектованными по последнему слову техники.

Особо торжественно и радостно начался учебный год и в средней школе села Кальпе Каратальского района. Во время реконструкции, стартовавшей полгода назад, дети учились в соседнем селе Канабек. Теперь родная, но полнос­тью обновленная школа встретила детей, а это 234 ученика, свежими кабинетами, новой мебелью и передовой компьютерной техникой. В современных классах предусмотрены все условия для занятий музыкой, рисованием и компьютерной графикой. В школе есть столовая, спортивный и актовый залы, а также стадион с отдельными оборудованными площадками. Кроме того, к особой радости родителей на территории учреждения открыт детский сад на 50 мест.

Всего же в текущем году в области Жетысу идет строительство 16 объектов образования, 10 из которых введут в эксплуатацию до конца 2023 года. В числе новых очагов знаний, впервые принявших учащихся, – гуманитарный колледж на 100 мест, возведенный в городе Уштобе Каратальского района. В учебном заведении будут готовить педагогов, для качественного профессио­нального обучения которых созданы все условия. В числе преподавателей заведения – высококвалифицированные педагоги-исследователи, эксперты и модераторы. А в здании – 17 современных аудиторий, столовая, актовый и спортивный залы, медицинский кабинет, а также общежитие на 30 мест с тренажерным залом. Предусмотрены и условия для ребят с особыми потребностями.

Как подчеркнула первокурсница Жулдызай Исаханова, поздравляя земляков с таким знаковым событием, теперь и у сельских ребят, мечтающих стать учителями, есть возможность обучаться недалеко от дома в самых современных условиях. Поблагодарив руководство области за такую заботу, студенты пообещали стать настоящими профессионалами своего дела и восполнить дефицит учительских кадров в сельской местности.