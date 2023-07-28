Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Мужчина попал в больницу с ножевым ранением после конфликта с таксистом в Костанайской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
По данным пресс-службы ДП региона, сегодня с района центрального рынка в больницу доставили мужчину с ножевым ранением.
Стражи порядка выяснили, что ранил потерпевшего водитель такси в ходе конфликта.
Начато досудебное расследование по уголовной статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Факт зарегистрирован в полиции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.