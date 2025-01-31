Талдыкорганские пенсионеры поделились секретами изучения казахского языка

Қазақ тілі
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Исследования показывают, что изучение языков в возрасте «за 50» продлевает жизнь, улучшает память

Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Нередко от людей старшего поколения, не знающих казахского языка, мы слышим фразу «в молодости нужно было учить!». И истории некоторых казахстанцев, казалось бы, это подтверждают.

– Я всю жизнь прожила в Казахстане, более того, на юге страны, где по-казахски говорит поч­ти все население, – рассказывает пенсионерка Людмила Васькова. – Работала в русской школе, преподавала русский язык. После обретения Казахстаном независимости и закономерного усиления позиций казахского языка как государственного стала задумываться о том, что мне нужно и хотелось бы говорить на нем. Но, увы, как ни старалась, я так и не научилась говорить по-казахски. Хотя, благодаря словарям и Интернету, выучила сотни слов и фраз, понимаю, что говорят люди, к примеру, в магазине, на рынке. Мой язык так и «не развязался», я не преодолела языковой барьер. Видимо, в зрелом возрасте способности к обучению языкам у человека уже сильно снижаются.

А вот жительница Актобе Лидия Овсянникова смотрит сериалы на казахском языке с субтитрами на русском, чтобы заучивать целые фразы.

– Я как-то вычитала в Интернете мнение одного пользователя, что современные юмористические сериалы казахстанского производства примитивны, мол, даже герои там говорят на бытовом уровне, общаются расхожими фразами, – рассказывает она. – Ну, думаю, даже если это и так, то у нас вообще-то полстраны – простые люди, словарный запас, как у Абая, не имеют. Создатели кино, вероятно, рассчитывают на массового зрителя. С другой стороны, думаю, посмотрю-ка я эти сериалы, а вдруг интересно и это поможет мне выучить лишнюю сотню фраз на казахском языке, в котором я совсем не сильна. Разве что могу попросить в магазине продать мне булку хлеба, вот и весь мой личный словарь казахского.

Лидии Алексеевне смотреть кино понравилось.

– Да, «Келинжан» особенно нравится, – говорит она. – А еще больше, наверное, «Аппақ келін». – Не скажу, правда, что я стала лучше говорить на казахском языке, но понимать героев фильмов стала уже и без субтитров. Мне стало интереснее жить! Недавно провела эксперимент: посмотрела великую, на мой взгляд, картину «Жаужүрек мың бала» сначала на русском языке, потом, без субтитров, на казахском. Понравилось. Все, оказывается, понимаю.

Житель Талдыкоргана Мурат Туганбаев – наглядный пример того, что человек и в 50 лет может учить языки основательно, серьезно. Он посещает курсы казахского языка и уже успешно сдал экзамены по нескольким уровням.

– Главное – мотивация и оптимизм, – говорит он. – Мне, например, надоело отвечать на вечный вопрос: «А почему ты на родном языке не говоришь?» Не научился вовремя, теперь надо наверстывать.

Мурат отмечает, что, несмотря на все старания, обучение ему дается тяжелее, чем молодым курсантам. Действительно, с возрастом ухудшаются способности к обучению, но тем не менее он уже умеет общаться на родном языке, перевести текст, правильно составить даже сложное предложение. Главное – он преодолел языковой барьер и получает наслаждение от того, что фразы на казахском сами склады­ваются в голове, когда хочется заговорить.

Сегодня ученые доказали, что изучение языков в возрасте «за 50» продлевает жизнь, улучшает память, помогает сохранять ментальное здоровье, расширяет круг общения человека. Этот фактор взяли на заметку в Талдыкорганском центре активного долголетия, который каждый день посещают порядка 250 пенсионеров.

– В Центр активного долголетия я прихожу с самого его открытия, – рассказывает жительница Талдыкоргана Сайра Ахметова. – Здесь я занимаюсь фитнесом, йогой, танцами. Курс лечебного массажа прошла. С одной стороны, здоровью полезно, а с другой – расширяется круг общения, и это тоже очень хорошо. А еще у нас пенсионеры изучают языки, и это укрепляет память, заставляет больше читать, сохраняет здоровье мозга.

Языковые программы, как отметили в центре, привлекают десятки людей пожилого возраста, и это радует сотрудников учреждения, так как в науке существует много доказательств того, что полиязычность помогает отсрочить болезни преклонного возраста, например, начало болезни Альцгеймера. Долгосрочная и краткосрочная память лучше у двуязычных людей, чем у тех, кто говорит на одном языке.

Как отметил руководитель Жетысуского областного управления координации занятости и социальных программ Ермек Мизамбаев, только в Талдыкоргане проживают около 25 тыс. пенсионеров, поэтому с подачи акима области Бейбита Исабаева и было принято решение о создании Центра активного долголетия.

– Основная цель работы нашего центра – это вовлечение людей пенсионного возраста в активную культурную, творческую, спортивную и даже деловую жизнь для укрепления их физического и ментального здоровья, – говорит он. – Любой житель города пенсионного возраста может стать посетителем учреждения, где все услуги оказываются бесплатно.

#Талдыкорган #обучение #казахский язык #курсы #центр активного долголетия

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