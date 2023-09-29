Там чудесят, там леших троллят…

Любители живописи часто посещают академические выставки, где представлены работы заслуженных художников, мы также привыкли к модернизму, сюрреализму, кубизму, конструктивизму и прочим способам художественного самовыражения. Но все же забывая при этом, что все вышеперечисленное – это прошлый и позапрошлый века. Наш XXI век тоже полон сюрпризов, и искусствоведам лишь предстоит в ближайшем будущем вынести новые определения, в которые уже наши с вами современники вдохнут новый глоток свежего воздуха, частичку своей души, а также труда и творчества.

Проект Дины Гаитовой и Оли Лукоевны – это еще, наверное, не самое новое слово в современной живописи. Однако он отражает большинство современных тенденций, которые и способны привести искусство к новым формам и форматам выражения идей, мыслей и чувств художников нового времени. Ведь, только попадая на выставку, сразу чувствуешь – да, эстетично, реально красиво, но что-то все же не так.

Вроде те же пейзажи, тот же модерн. Вот навеянный, скорее всего, творчеством Модильяни портрет отца с дочерью на руках, но на заднем фоне раскидистое дерево, а на майке натурщика принт с синими буквами – современность, однако. Или картина с веткой физалиса: такое ощущение, что фрагмент с полотна кисти Моне.



А вот пионерка в галстуке и с папиросой в руке на фоне осени, трамвая и кумачевых лозунгов – это даже не сюр. Равно так же, как и икона Александра Сергеевича Пушкина.

– Это выставка-эссе, – уточняет Дина Гаитова. – Эссе – жанр, который рождается не столько глубоким анализом, сколько впечатлением, желанием отпустить на волю и взгляд, и мысли. И пусть они остановятся, где захотят и запечатлят, что захотят и что запало в душу. Эссе похоже на путешествие, потому что и то и другое – это путь, поток мыслей, впечатлений, сюжетов, картин.

Другая же художница – Оля Лукоевна – и вовсе позиционирует себя сказочницей. Темы ее творчества – фольклор, сказка, гофманиада, мистика, романтизм, эротика, ирония, социальные явления и катаклизмы, эмигранты, релоканты и метавселенная XXI века.

Сложно сказать, что авторы уже нащупали что-то фундаментально-новаторское в своем творчестве. Скорее всего, они еще где-то на полпути. Но ощущение от посещения выставки неожиданное. Какой-то коктейль между фэнтези и пограничной реальностью. Своего рода имажизм, но не литературный, а нанесенный красками. Тот же эпатаж, анархические мотивы и сплошная метафора.